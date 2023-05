Published: 25 May 2023 3 PM Updated: 25 May 2023 3 PM

அதிகாரிகள் மத்தியில் கறார் காட்டிய செந்தில் பாலாஜி - பின்னணி என்ன?!

கள்ளச்சாராயம் விற்பனை, உரிமமற்ற பார்கள், போலி மது விற்பனை, 24 மணி நேர மது விநியோகம் என எதிர்க்கட்சிகள் விமர்சனங்கள் அள்ளித் தெளித்தது வரும் நிலையில் அதிகாரிகளை அழைத்து கறார் உத்தரவுகளை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி பிறப்பித்துள்ளதாக தெரிகிறது.