Published: 22 Jun 2023 9 AM Updated: 22 Jun 2023 9 AM

Published: Just Now Updated: Just Now

``பதிவுத் திருமணங்களில் மணமக்களின் மதம் பற்றி ஆராயக்கூடாது" - பதிவாளர்களுக்கு கேரளா அரசு உத்தரவு

``பதிவுத் திருமணம் செய்துகொள்ள வருபவர்களிடம், திருமணத்தைப் பதிவு செய்ய மதம் பற்றி பதிவாளர்கள் ஆராய வேண்டிய அவசியமில்லை." - கேரளா அரசு