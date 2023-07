Published: 21 Jul 2023 12 AM Updated: 21 Jul 2023 12 AM

பிராட்வே: மோசமான சாலைகள்; வாகனஓட்டிகளை அச்சுறுத்தும் பள்ளங்கள்... `அபாயத்தை' உணருவார்களா அதிகாரிகள்?

பிராட்வே பகுதியைச் சுற்றியிருக்கும் சாலைகளில் ஆங்காங்கே பள்ளங்கள் இருப்பதால், வாகனப் போக்குவரத்து என்பது அங்கு அபாயகரமானதாகவே இருக்கிறது.