Published: 02 Jun 2023 6 AM Updated: 02 Jun 2023 6 AM

ஈரோடு: `கொசு மருந்து கொள்முதலில் முறைகேடு’ - ஓய்வுபெறும் நாளில் ஆணையர் பணியிடை நீக்கம்!

புஞ்சைபுளியம்பட்டி நகராட்சியில் கொசு ஒழிப்பு கொள்முதலில் முறைகேடு நடைபெற்றதை உயரதிகாரிகள் உறுதி செய்ததை அடுத்து, ஓய்வுபெறும் நாளில் ஆணையர் சையது உசேன் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.