Published: 03 May 2023 6 PM Updated: 03 May 2023 6 PM

Published: Just Now Updated: Just Now

`ஏன் சீட் பெல்ட் போடலை' - ஸ்கூட்டியில் வந்தவருக்கு அபராதம் விதித்து ஷாக் கொடுத்த போலீஸ்!

பீகாரில் ஸ்கூட்டியில் வந்தவர் சீட் பெல்ட் போடவில்லையென எனக் கூறி, போக்குவரத்து போலீஸார் ஆயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதித்த சம்பவம் பலரையும் ஆச்சர்யப்படுத்தியிருக்கிறது.

