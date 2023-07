Published: 22 Jul 2023 10 AM Updated: 22 Jul 2023 10 AM

பாகிஸ்தான் பெண்ணின் பப்ஜி காதல்: இந்திய குடியுரிமைக்கோரி குடியரசுத் தலைவர் முர்முவுக்கு மனு தாக்கல்!

பாகிஸ்தானைச் சேர்ந்த சீமா ஹைதர் என்றப் பெண் இந்திய குடியுரிமை கோரி குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்முவிடம் மனு தாக்கல் செய்ததாக கூறப்படுகிறது.