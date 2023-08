Published: 14 Aug 2023 7 AM Updated: 14 Aug 2023 7 AM

``சீமானும் பாஜக-வும் ஒன்றுதான் என்ற கருத்தில் எனக்கு உடன்பாடில்லை!” - வேல்முருகன் ஓப்பன் டாக்

தி,மு.க கூட்டணியில் அங்கம் வகித்துவரும் தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சித் தலைவரும், பண்ருட்டி தொகுதி எம்.எல்.ஏ-வுமான தி.வேல்முருகனைச் சந்தித்து என்.எல்.சி உள்ளிட்ட சமீபத்திய அரசியல் விவகாரங்கள் குறித்தான கேள்விகளை முன்வைத்தேன்...