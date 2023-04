Published: 26 Apr 2023 10 AM Updated: 26 Apr 2023 10 AM

கஞ்சா கடத்தல் வழக்கு: ஐ.நா வேண்டுகோளை நிராகரித்த அரசு... சிங்கப்பூரில் தமிழர் தூக்கிலிடப்பட்டார்!

``ஓர் அப்பாவியை சிங்கப்பூர் கொல்லப்போகிறது. சிங்கப்பூரின் சில கொள்கைகள் காலனித்துவத்துக்குத் திரும்புவதைப் பார்ப்பது மிகவும் வருத்தமாக இருக்கிறது." - ரிச்சர்டு பிரான்சன்

