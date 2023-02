Published: 28 Feb 2023 8 AM Updated: 28 Feb 2023 8 AM

சிவகாசி: அதிகாரிகளுக்கு லஞ்சம் தர முயன்றதாக பெண் திமுக கவுன்சிலர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க ஆலோசனை!

சிவகாசி மாநகராட்சி கவுன்சில் கூட்டத்தில் அதிகாரிகளுக்கு லஞ்சம்கொடுக்க முயன்றதாக தி.மு.க. கவுன்சிலர் மீது புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் சட்டரீதியான ஆலோசனைகளை வழங்குமாறு மாநகராட்சி ஆணையர், வழக்கறிஞர்களிடம் கேட்டுள்ளார்.