Published: 20 May 2023 5 AM Updated: 20 May 2023 5 AM

சரக்கு... வழக்கு... எதிர்ப்பு... மயக்கத்தில் மதுவிலக்குத்துறை; கலக்கத்தில் செந்தில் பாலாஜி!