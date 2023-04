Published: 26 Apr 2023 11 AM Updated: 26 Apr 2023 11 AM

12 மணி நேர வேலைக்குக் கிளம்பிய கடும் எதிர்ப்பு - பின்வாங்கிய ஸ்டாலின் அரசு, ரத்துசெய்யுமா?!

தமிழக சட்டப்பேரவையில் நிறைவேற்றப்பட்ட 12 மணி நேர வேலை மசோதாவுக்கு எதிர்க்கட்சிகளும், திமுக கூட்டணிக் கட்சிகளும் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தன. இதையடுத்து ஸ்டாலின் அரசு தனது முடிவிலிருந்து பின்வாங்கியது.

