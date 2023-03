Published: 16 Mar 2023 11 AM Updated: 16 Mar 2023 11 AM

காலை உணவுத் திட்டம்: 1,319 அரசுப் பள்ளிகளில் மாணவர் வருகை அதிகரிப்பு!

இந்தத் திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் திருப்பத்தூர், பெரம்பலூர், அரியலூர், திருவாரூர் ஆகிய மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த அரசுப் பள்ளிகளில் மாணவர்களின் வருகைப் பதிவு 100% ஆக உள்ளது.