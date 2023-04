Published: Just Now Updated: Just Now

`விஜயபாஸ்கர் அடடடடா’ - துரைமுருகன் கலாய்… `உதயநிதி கிரியேட்டர்’ - எ.வ வேலு | சட்டப்பேரவை ஹைலைட்ஸ்

இன்று பொதுப்பணி, நெடுஞ்சாலை மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பத் துறை மீதான மானியக் கோரிக்கை விவாதம் நடந்தது. இதில் துரைமுருகன் முன்னாள் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் குறித்து பேசியது கலகலப்பை உண்டாக்கியது.