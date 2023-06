Published: 10 Jun 2023 11 AM Updated: 10 Jun 2023 11 AM

குலசேகரன்பட்டினம்: ராக்கெட் ஏவுதளம் பணிக்கு டெண்டர் வெளியீடு - ஜூலை முதல் கட்டுமானப் பணிகள்!

குலசேகரன்பட்டினம் ராக்கெட் ஏவுதளம் அமைப்பதற்கு முதல்கட்ட பணியை தொடங்கியது இஸ்ரோ. ராக்கெட் ஏவுதளம் அமையுள்ள இடத்தில் சுற்று சுவர் அமைக்க டெண்டர் கோரப்பட்டுள்ளது.