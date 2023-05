Published: 11 May 2023 2 PM Updated: 11 May 2023 2 PM

Published: Just Now Updated: Just Now

லிஸ்டில் இருந்தவர்களில் `நாசர்’ மட்டும் டிக் - அமைச்சரவை மாற்றத்தில் `எஸ்கேப்’ ஆனவர்கள் யார் யார்?!

``பால்வளத்துறை அமைச்சர் நாசர் பெயர் மட்டும் டிக் அடிக்கப்பட்டு, மற்றவர்களைப் பெண்டிங்கில் வைத்திருக்கிறது தலைமை. இந்த அமைச்சர்கள் எப்போது வேண்டுமானாலும் மாற்றப்படலாம்” என்கிறார்கள்.