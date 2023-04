Published: 24 Apr 2023 9 AM Updated: 24 Apr 2023 9 AM

``திருமண மண்டபங்கள், மைதானங்களில் மதுபானம் பரிமாறலாம்" - அரசாணை வெளியிட்ட தமிழ்நாடு அரசு

ஒரு நாள் நிகழ்ச்சியாக இருந்தாலும், சிறப்பு அனுமதி பெற்று மது விருந்து பரிமாறலாம்.

