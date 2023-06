Published: 07 Jun 2023 7 AM Updated: 07 Jun 2023 7 AM

RTI மூலம் தெரியவந்த அதிர்ச்சி தகவல்; விழுப்புரம் ஆட்சியரை நாடிய சாமானியர்; நடந்தது என்ன?!

அரசு வீடு கட்டும் திட்டத்தில், சாமானியர் ஒருவருக்கு ஒதுக்கப்பட்ட வீட்டை முறைகேடாக கிராம செயலாளர் மற்றொரு நபருக்கு கொடுத்துவிட்டதாகவும், அதனை மீட்டு தரும்படி விழுப்புரம் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் புகார்மனு அளிக்கப்பட்டது.