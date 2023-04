Published: Just Now Updated: Just Now

"கலைஞர் இதைச் செய்திருக்க மாட்டார்!"- சாலை பெயர் மாற்றத்தால் வருந்தும் `அவ்வை சண்முகம்' குடும்பம்

"வி.பி.ராமன் தி.மு.க.காரர். ‘எம்.ஜி.ஆர் மாளிகை’ன்னு இருக்கிற அதிமுக லெட்டர் பேடுல இனி ‘வி.பி.ராமன் சாலை’ன்னும் போட வேண்டி வருதில்லையா, அதைப் பண்ணனும்னுதான் திட்டமிட்டு இதைச் செய்திருக்குது அரசு." - டி.கே.சண்முகம் பிறந்த நாள் விழாவில் கலந்துகொண்டவர்கள்.

