Published: 18 Apr 2023 11 AM Updated: 18 Apr 2023 11 AM

Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

``மே 3-க்குள் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றாவிட்டால் வேலை நிறுத்தம்"- போக்குவரத்துக் கழக சம்மேளனம் அறிவிப்பு

``போக்குவரத்துக் கழக தொழிலாளர்களின் வைப்பு நிதி, காப்பீட்டு நிதி உள்ளிட்டவற்றிலிருந்து ரூ.10 ஆயிரம் கோடிக்கு மேல் அரசு எடுத்து செலவழித்துவிட்டது.'' - அ.சௌந்தரராசன்