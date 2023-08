Published: 02 Aug 2023 11 AM Updated: 02 Aug 2023 11 AM

திருப்பத்தூர்: ஏரியைச் சுற்றி அபாயக் கழிவுகள்; பாதிக்கப்படும் மாணவர்கள் - தீர்வு எப்போது?!

தலைமை ஆசிரியர், ``வெகுகாலமாக இது இப்படித்தான் இருக்கு யார் சொல்லியும் எந்த முடிவும் எடுக்கவில்லை. நாங்க எத்தனை முறை சொல்லியும் அது அப்படியேதான் இருக்கு... நாங்களும் விட்டுட்டோம்'’ என வேதனை தெரிவித்தார்.