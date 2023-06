Published: Just Now Updated: Just Now

Kavach: `கவச்' தொழில்நுட்பம் என்றால் என்ன... ஒடிசா ரயில் விபத்தை தடுத்திருக்க முடியுமா?!

பனி மூட்டம் அதிகமாக இருக்கும் சூழலில் எதிரே ரயில் வந்தால் கூட முன்கூட்டியே கவச் தொழில்நுட்பம் எச்சரிக்கும். அதுமட்டுமல்லாமல், அவசரகால சூழ்நிலைகளில் ரயிலைக் கட்டுப்படுத்த SOS அம்சமும் இதில் இருக்கிறது.