`விலைவாசி உயர்வுக்குத் தீர்வு?!’ - தலைமைச் செயலகத்தில் நடந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பேசப்பட்டது என்ன?

காய்கறிகள் உள்ளிட்ட குறிப்பிட்ட மளிகைப் பொருள்கள் அனைத்தும் கூட்டுறவு சங்கங்கள் மற்றும் அங்காடிகளிலும் நியாய விலை கடைகளிலும் சந்தை விலையை விட குறைவாக கிடைக்க ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும்.