தலைமைச் செயலகத்தில் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள்... பல மணிநேர சோதனை முதல் தலைவர்கள் கண்டனம் வரை?!

தமிழக வரலாற்றிலேயே நிகழாத ஒரு சம்பவமாக, தலைமை செயலகத்தில் அமைச்சரின் அலுவலகத்துக்குள்ளேயே அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் நுழைந்து சோதனை நடத்தியிருக்கின்றனர்.