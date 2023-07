Published: Just Now Updated: Just Now

திறக்கப்படாத கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையம்; திட்டம் `திணற' எந்த அரசு காரணம்?!

``திட்டமிடாமல் பணிகளை மேற்கொண்டதால், ஒதுக்கீடு செய்ததைவிட கூடுதலாக 25 சதவிகித தொகை செலவு செய்ய வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டிருக்கிறது" என்கிறார் அமைச்சர் சேகர் பாபு.