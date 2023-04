Published: 26 Apr 2023 11 AM Updated: 26 Apr 2023 11 AM

Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

சூடான்: உயிரியல் ஆய்வகத்தைக் கைப்பற்றிய ராணுவம்; எச்சரிக்கும் உலக சுகாதார அமைப்பு - நடப்பது என்ன?

சூடானில் ஒரு தரப்பினர், உயிரியல் ஆய்வகத்தை ஆக்கிரமித்திருப்பதால், ஆய்வகத்திலிருந்து நுண்ணுயிரிகள் வெளியேறி மிகப்பெரும் ஆபத்தை விளைவிக்கலாம் என உலக சுகாதார அமைப்பு எச்சரித்திருக்கிறது.

Share