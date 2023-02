Published: Just Now Updated: Just Now

ரோகிணி IAS Vs ரூபா IPS மோதல்: ஏன் தடுக்கவில்லை என முதல்வர் பொம்மையிடம் பிரதமர் அலுவலகம் கேள்வி

இரண்டு பெண் அதிகாரிகளுக்கும் எச்சரிக்கை விடுக்குமாறும், நடந்தவை குறித்து எழுத்துபூர்வமாக விளக்கம் பெறுமாறும், பதிலின் அடிப்படையில் அவர்கள் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கவும் கர்நாடக தலைமைச் செயலாளருக்கு முதல்வர் உத்தரவிட்டுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.