Published: 10 Jun 2023 9 AM Updated: 10 Jun 2023 9 AM

Published: Just Now Updated: Just Now

வணிக நிறுவனங்களுக்கான மின்கட்டண உயர்வு பொதுமக்களை பாதிக்காதா?!

`வணிக நிறுவனங்களுக்கான மின்கட்டண உயர்வால் விலைவாசி உயர்வு ஏற்படக்கூடும். ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் இது பொதுமக்கள் பாதிக்கப்படும் சூழல் ஏற்படுத்தும்’ என்கிறார் தமிழ்நாடு வணிகர் சங்கங்களின் பேரமைப்பின் தலைவர் விக்கிரமராஜா