Published: 19 May 2023 11 AM Updated: 19 May 2023 11 AM

``கலவரத்தால் பாதிக்கப்பட்டோம்; அரசு உதவிட வேண்டும்” - ஸ்டாலினை சந்தித்த மணிப்பூர்வாழ் தமிழர்கள்