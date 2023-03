Published: Just Now Updated: Just Now

உக்ரைன் - ரஷ்யா விவகாரம்: மேற்கத்திய நாடுகளின் நகர்வுகள் மூன்றாம் உலகப் போருக்கு வித்திடுகிறதா?!

ஓராண்டை தாண்டியும் ரஷ்ய உக்ரைன் போர் நிறைவடையவில்லை, போர் விவகாரத்தில் மேற்கத்திய நாடுகளின் நகர்வுகள் மூன்றாம் உலகப் போருக்கு வழிவகுக்கும் சூழலை ஏற்படுத்துமோ என கேள்வி எழுந்துள்ளது