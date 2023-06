Published: 20 Jun 2023 9 AM Updated: 20 Jun 2023 9 AM

``ஓராண்டுக்குள் முதல்வர் மட்டுமே அமைச்சரவையில் எஞ்சி இருப்பார்!” - சொல்கிறார் அண்ணாமலை

``அமைச்சர் பொன்முடி மீதான ஊழல் வழக்கை விசாரிக்க தடை இல்லை என நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது. இன்னும் ஓராண்டுக்குள் தமிழக அமைச்சரவையில் முதல்வர் மட்டுமே எஞ்சி இருக்கக்கூடிய நிலை ஏற்படும்” - அண்ணாமலை.