முதலாம் உலகப்போரின் அதிர்வுகள்: ஓட்டோமான் அரசால் ஒடுக்கப்பட்ட ஆர்மீனியர்கள்; காரணம் அரசியலா, மதமா?

Published: 25 Jul 2023 10 AM Updated: 25 Jul 2023 10 AM

Published: Today at 10 AM Updated: Today at 10 AM

பத்தொன்பதாம் ​​நூற்றாண்டில் பிரிட்டன், பிரான்ஸ் மற்றும் ரஷ்யா ஆகிய மூன்று ஐரோப்பிய மகாசக்திகளும் ஓட்டோமான் சாம்ராஜ்யத்தைக் கேள்வி கேட்கத் தொடங்கின. "ஆர்மீனியாவில் உள்ள கிறிஸ்தவர்களுக்குச் சம உரிமைகள் அளிக்க வேண்டும்".

government & politics பாதிக்கப்பட்ட ஆர்மீனியர்கள் (படுகொலைக்கு முன்) ( Public domain, via Wikimedia Commons )