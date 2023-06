Published: 03 Jun 2023 11 AM Updated: 03 Jun 2023 11 AM

சென்னை ஐ.பி.எஸ் அதிகாரி மீது பாலியல் குற்றச்சாட்டு; டிஜிபி-யிடம் விசாரணை அறிக்கை - பின்னணி என்ன?!

சென்னையில் பணியாற்றும் இளம் ஐ.பி.எஸ் அதிகாரி ஒருவர் மீது ஏற்கெனவே பெண் ஒருவர் கொடுத்த பாலியல் குற்றச்சாட்டு தற்போது விஸ்வரூபம் எடுத்திருக்கிறது.