தனியார் மருத்துவமனைகளில் கொரோனா கொள்ளை... ஆந்திராவில் அதிரடி... தமிழகத்தில் பரிதாபம்!

5 லட்சம் ரூபாய்க்கும் குறைவான ஆண்டு வருமானம் கொண்டவர்கள் ஆரோக்கியஸ்ரீ திட்டத்தின் மூலம் பலனடைந்து கொள்ளலாம். அதற்கு மேல் வருமானம் உள்ளவர்கள் தனியார் மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டுமானால் கட்டணம் செலுத்த வேண்டும். கடந்த வருடம் ஆந்திர அரசும் தனியார் மருத்துவமனைகள் கொரோனா சிகிச்சைக்கு வசூலிக்க வேண்டிய அதிகபட்ச கட்டணத்தை வரையறுத்தது. ஐ.சி.யு- இல்லாமல் வென்டிலேட்டர் வசதி தேவைப்படுவோருக்கு நாளொன்றுக்கு 5,480 ரூபாயும், ஐ.சி.யு வசதியுடன் NIV (Nasal O2, CPAP, BIPAP, HFNO) சிகிச்சை தேவைப்படுவோருக்கு 5,980 ரூபாயும், ஐ.சி.யு-வில் வென்டிலேட்டர் வசதி தேவைப்படுவோருக்கு 9,580 ரூபாயும், sepsis without ventilator-க்கு 6,280 ரூபாயும், sepsis with ventilator-க்கு 10,380 ரூபாயும் septic shock/ MODS with ventilator-க்கு 10,380 ரூபாயும் ஒரு நாள் கட்டணமாக அறிவித்திருந்தது.