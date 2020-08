அமெரிக்கா: `ட்ரம்ப் மற்றும் கிம்மின் 25 கடிதங்கள்!' - புதிய தகவல்களுடன் வெளியாகும் புத்தகம்

முன்னதாக, அமெரிக்காவின் முன்னாள் பாதுகாப்பு ஆலோசகர் ஜான் போல்டன் ட்ரம்ப்பின் ரகசிய விவாதங்கள், சர்ச்சையான நடவடிக்கைகள் ஆகியன குறித்து `The Room Where It Happened: A White House Memoir’ என்ற தலைப்பில் புத்தகம் ஒன்றை எழுதினார். இந்தப் புத்தகம் மிகப்பெரிய சர்ச்சையைச் சந்தித்தது. இந்தப் புத்தகம் தொடர்பான சர்ச்சைகளே ஓயாத நிலையில், அதிபர் ட்ரம்ப்பின் நெருங்கிய உறவுக்கார பெண் மேரி எல்.ட்ரம்ப், ட்ரம்பைப் பற்றிய `Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man' என்ற புத்தகத்தை எழுதி வெளியிட்டுள்ளார். இந்தப் புத்தகத்தில் அதிபர் ட்ரம்ப்பின் இளமைப் பருவம், வளார்ந்த சூழல், அவருடைய நடவடிக்கைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்தும் எழுதப்பட்டிருந்தது.