Published: 09 Nov 2020 6 PM Updated: 09 Nov 2020 6 PM `ஃபோர் சீசன்ஸில் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு’ - குழப்பிய ட்ரம்ப்... வறுத்தெடுக்கும் நெட்டிசன்கள் ஹரீஷ் ம

ட்ரம்ப்

ட்ரம்ப், தனது வழக்கறிஞர்களின் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு, பிலடெல்பியாவியின் "ஃபோர் சீசன்ஸ்" யில் நடைபெறும் (Lawyer press conference” at the Four Seasons in Philadelphia) என தன் ட்வீட்டர் பக்கத்தில் ட்வீட் செய்திருந்தார்.