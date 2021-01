கலவரமயமான கேபிடல்; அதிகார மாற்றத்துக்கு உடன்பட்ட ட்ரம்ப்... நடந்தது என்ன?

ராணுவ அதிகாரத்தை வைத்து மீண்டும் ஆட்சிக் கட்டிலில் அமர முடியாதா என்று கூட யோசிப்பவர்தான் ட்ரம்ப் என்கிறார்கள். ரஷ்யாவில் தொடர்ச்சியாக புதின் அதிபராக இருக்கிறார், சீனாவிலும் அதே சூழல்தான். அமெரிக்காவுக்கு மட்டும் ஏன் ஒருவர் இரண்டு முறை மட்டும் அதிபராக இருக்க வேண்டும். 'ட்ரம்ப் வாழ்நாள் முழுக்க அதிபராகவே தொடர முடியாதா' என மக்கள் ஆதங்கப்படுவதாக ட்ரம்ப்பே முன்னர் பேசியிருக்கிறார். முன்னாள் தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகரான ஜான் பால்டன், தன் புத்தகமான, 'The room where it all happened'ல் பதிவு செய்த வரிகள் இவை. ட்ரம்ப் விரும்பும் அந்த மக்கள்தான், ட்ரம்ப்பை விரும்பும் அந்த மக்கள்தான் தற்போது தாக்குதல்களில் ஈடுபட்டனர்.