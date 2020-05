Published: 01 May 2020 9 AM Updated: 01 May 2020 9 AM

`சீன ஆய்வகத்திலிருந்து கொரோனா வைரஸ் உருவானதற்கு ஆதாரம் உள்ளது!’ - ட்ரம்ப் அதிரடி