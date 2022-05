Published: 22 May 2022 11 AM Updated: 22 May 2022 11 AM

``அமெரிக்காவின் அழுத்தத்தை மீறியும், மக்களுக்காகச் செய்திருக்கிறது..!" - இந்தியாவை பாராட்டிய இம்ரான்