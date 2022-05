Published: 13 May 2022 8 AM Updated: 13 May 2022 8 AM

``இந்தியா-இலங்கை இடையிலான உறவு இன்னும் சிறப்பாக இருக்கும்!" - புதிய பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க