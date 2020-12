ஜோ பைடனின் பொருளாதார கமிட்டி தலைவராகும் இந்திய வம்சாவளிப் பெண்... யார் இந்த நீரா டேண்டன்?

இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த கமலா ஹாரிஸ் அமெரிக்கத் துணை அதிபராகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது அமெரிக்கவாழ் இந்தியர்களை மட்டுமல்லாமல் ஒட்டுமொத்த இந்தியர்களையும் மகிழ்ச்சிக்கு உள்ளாக்கியிருக்கிறது. இந்நிலையில் அமெரிக்க அதிபராகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள ஜனநாயகக் கட்சியைச் சேர்ந்த ஜோ பைடன், பொருளாதாரத்தில் ஆட்டம் கண்டுள்ள அமெரிக்காவை பழையபடி நிமிர்ந்து எழச் செய்வதற்காகப் பொருளாதாரக் குழு ஒன்றை அமைத்திருக்கிறார். அதில் பட்ஜெட் மற்றும் அலுவலக மேலாண்மை பிரிவின் இயக்குனராக (Director of the Office of Management and Budget-OMB), இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த நீரா டேண்டனை நியமிக்க முடிவு செய்திருப்பது இந்தியர்களை இன்னும் பெருமைப்பட வைத்திருக்கிறது.