Published: 01 May 2022 9 AM Updated: 01 May 2022 9 AM

10 லட்சம் பாடசாலைகள்; 43 லட்சம் மாணவர்கள் - இலங்கையில் கல்வித்துறை சந்திக்கும் பாதிப்புகள் என்னென்ன?