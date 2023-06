Published: 09 Jun 2023 7 AM Updated: 09 Jun 2023 7 AM

Published: Today at 7 AM Updated: Today at 7 AM

``14 வயதில் கருத்தரிப்பது சாதாரணமானதுதான்; மனுஸ்மிருதி படியுங்கள்"- குஜராத் நீதிமன்றம்

``உங்கள் அம்மா அல்லது பாட்டியிடம் கேளுங்கள், அவர்களுக்குத் தெரியும், திருமணம் செய்ய அதிகபட்சம் 14 முதல் 15 வயதுதான். அதன் பிறகு 17 வயதிற்கு முன்பே குழந்தை பிறந்துவிடும்.” - குஜராத் நீதிமன்றம்