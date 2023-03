Published: 10 Mar 2023 11 AM Updated: 10 Mar 2023 11 AM

Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

"ஒருவரை இழிவுசெய்யும் நோக்கமின்றி சாதிப்பெயரைக் கூறித் திட்டுவது குற்றமாகாது" - ஒடிசா நீதிமன்றம்

``பாதிக்கப்பட்டவரை அவமானப்படுத்தும் நோக்கில், சாதிப்பெயரைக் கூறினால் அது குற்ற நடவடிக்கையாகக் கருதப்படும்.'' - ஒடிசா நீதிமன்றம்