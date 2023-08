Published: Just Now Updated: Just Now

மீண்டும் பொன்முடி வழக்கு ஏன்?! `FRIENDLY MATCH-ல் விக்கெட்டை இழப்பது நடுவரே’ - நீதிபதியின் விளக்கம்

அமைச்சர் பொன்முடி மீதான சொத்து குவிப்பு வழக்கை மீண்டும் தாமாக முன்வந்து வழக்கை எடுத்துள்ளதாக உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி என்.ஆனந்த் வெங்கடேஷ் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.