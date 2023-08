Published: Just Now Updated: Just Now

கோர்ட்டில் பெண்களை இழிவுபடுத்தும் வார்த்தைகளுக்கு தடை: புதிய வார்த்தைகளை வெளியிட்ட உச்ச நீதிமன்றம்

சமுதாயத்தில் பெண்களை இழிவுபடுத்தும் விதமாக ஏராளமான வார்த்தைகள் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. இதில் சில வார்த்தைகள் கோர்ட் நடைமுறையில் கூட பயன்பாட்டில் உள்ளன. அதுபோன்ற வார்த்தைகளுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் தடை விதித்து, புதிய வார்த்தைகள் அடங்கிய கையேட்டை வெளியிட்டுள்ளது.