Published: 30 Mar 2023 11 AM Updated: 30 Mar 2023 11 AM

Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

ஐடி ஊழியர் பாலியல் கொலை வழக்கு; குற்றவாளிக்கு 30 ஆண்டுகள் சிறை விதித்த உச்ச நீதிமன்றம்!

``பணிபுரியும் பெண்களின் பாதுகாப்பையும் கருத்தில்கொள்ள வேண்டியுள்ளது. கை நிறைய சம்பாதித்து, திருமணம் செய்து கொண்ட பெண்ணின் அழகான வாழ்வு, குற்றவாளியின் பாதகச் செயலால் 28 வயதிலேயே முடிவுக்கு வந்துவிட்டது..." - உச்ச நீதிமன்றம்