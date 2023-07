Published: 14 Jul 2023 11 AM Updated: 14 Jul 2023 11 AM

மசால் தோசைக்கு சாம்பார் கிடையாது... உணவகத்திற்கு ரூ. 3,500 அபராதம் விதித்த நுகர்வோர் நீதிமன்றம்!

உணவகம் தரப்பில் முறையாக பதில் அளிக்காததோடு, ரூ.140 கொடுத்து தோசை வாங்கினால், மொத்த ஓட்டலையும் வாங்கிவிட முடியாது என்று அலட்சியமாக பதில் அளித்துள்ளனர்.