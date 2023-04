Published: Just Now Updated: Just Now

எம்.எல்.ஏ உடன் உலாவரும் பில்கிஸ் பானு வழக்குக் குற்றவாளி; விடுதலையை பரிசீலிக்குமா உச்ச நீதிமன்றம்?

உச்ச நீதிமன்றத்தில் பில்கிஸ்பானுவின் மனு விசாரணைக்கு வரவிருந்த நிலையில் ஷைலேஷ் சிமன்லால் பட் என்ற தண்டனை பெற்ற பாலியல் குற்றவாளி, குஜராத்தில் எம்.எல்.ஏ.வுடன் மேடையில் சரிசமாக அமர்ந்திருந்தது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

பில்கிஸ் பானு - Bilkis Bano