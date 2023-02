Published: Just Now Updated: Just Now

ஊழல் புகார்; அலகாபாத் உயர் நீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதி சுக்லா மீது சிபிஐ வழக்கு பதிவு

அலகாபாத் உயர் நீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதி சுக்லா, அவரின் மனைவி மீது சி.பி.ஐ லஞ்ச ஊழல் வழக்கு பதிவுசெய்திருக்கிறது.