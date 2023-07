Published: Just Now Updated: Just Now

`குற்ற வழக்கில் சிக்கியவர் அமைச்சர் பதவியில் நீடிக்கலாமா?’ - உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு என்ன சொல்கிறது?

"தீவிரமான குற்றங்களில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டு இருந்தால் அவருக்கு அமைச்சர் பதவி வழங்குவது அரசியல் சாசனத்தின் நோக்கத்திற்கு எதிரான ஒன்றாகும்" என 2014-ம் ஆண்டு வழக்கு ஒன்றில் தீர்ப்பு வழகியிருக்கிறது உச்ச நீதிமன்றம்.